Titeuf revient dans un 15e numéro

« À fond le slip ! ». Le dernier Titeuf est arrivé depuis quelques jours dans les librairies en Suisse. Difficile de le rater sur les étals avec sa couverture d’un rose pétant.

C’est déjà le 15e album de Titeuf. Cela fait 25 ans qu’il pose son regard curieux et naïf sur le monde. Et il a une nouvelle fois fort à faire car les mutations de notre époque se retrouvent dans ce nouvel album. Zep, le créateur et dessinateur de Titeuf.

« Si tout le monde te regarde, t’es à fond le slip » dit la 4e de couverture en reprenant le titre de l’album. Dans ce dernier, Titeuf accorde aussi beaucoup d’importance à l’image, la sienne et celle des autres :

« À fond le slip ! », 15e album de Titeuf, à découvrir en librairie !