Trains : la cadence à la demi-heure arrive dans la Broye

C’est une petite révolution qui attend les habitants de la Broye vaudoise.

Dès le 10 décembre et l’introduction du nouvel horaire CFF, les cadences seront doublées dans la région. Il y aura désormais des relations ferroviaires à la demi-heure, du lundi au vendredi, entre Payerne et Lausanne.

Pour permettre à ces RER de circuler plus souvent et de se croiser, les gares de Lucens et d’Ecublens-Rue ont été modernisées.

Mais l’Etat de Vaud a dû négocier et convaincre les CFF du besoin d’augmentation des cadences dans la Broye.

La Conseillère d’Etat en charge des infrastructures, Nuria Gorrite :

Une fois les CFF convaincus, il a fallu adapter la ligne, unique, afin de permettre le passage de plus de trains.

Explications d’Alain Barbey, coordinateur régional aux CFF pour la Romandie :

Parmi les autres nouveautés apportées en terres vaudoises par l’horaire 2018 : l’introduction d’une rame à deux étages sur la ligne RERS1/S5 Grandson – Lausanne aux heures de pointe.

La capacité des lignes S2 et S3 sera également renforcée. Soit 3’000 places assises de plus au total.

Notez encore que l’Etat de Vaud distribuera 228 millions de francs de subventions aux lignes régionales en 2018. C’est 10 millions de plus que cette année.

Crédit photo : KEYSTONE/Valentin Flauraud