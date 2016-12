C’est la dernière semaine avant les vacances. C’est aussi l’occasion pour vous de repartir avec les tout derniers cadeaux de l’année. Pendant 5 jours, 5 cadeaux à remporter pour bien terminer cette année 2016.

Aujourd’hui, LFM vous offre vos entrées pour le Chaplin’s World à Corsier Sur Vevey.

Découvrez des lieux dédiés entièrement à Charlie Chaplin, l’artiste et l’homme.

Venez vivre une expérience inoubliable aux quatre coins du domaine : Découvrir la vie de Charlie Chaplin dans son intimité familiale au Manoir, faire un parcours inédit à travers les décors de ses plus grands films au Studio hollywoodien, une promenade dans le parc ainsi qu’une halte indispensable à la boutique et au café restaurant, The Tramp concluront votre visite.

Vos entrées pour le Chaplin’s World by Grévin à gagner en cadeau #LastMinute. Pour gagner, connectez-vous à votre compte et remplissez le formulaire ci-dessous.

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 23 décembre 2016.

Bonne chance!

Accéder au formulaire de participation