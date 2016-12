Afin de profiter dignement de cette saison 16-17, Ovronnaz vous invite à vivre une expérience sport et wellness. Tentez votre chance et remportez votre bon pour une journée de ski sur le domaine d’Ovronnaz et une entrée aux bains d’Ovronnaz.

Pour Noël, on va skier depuis le sommet de Tsantonnaire (2’450 m) jusqu’en station (1’400 m). Les 3 télésièges (Jorasse, Col-Express, Bougnonne), les téléskis de Tsantonnaire et Baby-Jorasse, une partie du snowpark et le restaurant d’altitude de Jorasse seront ouverts.

Les eaux des Bains d’Ovronnaz, avec leur chaleur et leurs précieux éléments minéraux vous procurent détente et bien-être.

A l’intérieur, un bassin thermal vous attend de même que le jacuzzi à 36°C, la pataugeoire et les trois salles de repos.

A l’extérieur, vous pourrez faire le plein de soleil en profitant des deux bassins thermaux, de leurs buses, bancs et lits de massage, de leurs cols de cygnes et des trois whirlpools. En été, vous trouverez une terrasse avec chaises longues, une buvette et une aire de jeux pour les enfants.

