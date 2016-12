C’est la dernière semaine avant les vacances. C’est aussi l’occasion pour vous de repartir avec les tout derniers cadeaux de l’année. Pendant 5 jours, 5 cadeaux à remporter pour bien terminer cette année 2016.

Aujourd’hui, LFM vous offre vos invitations pour le concert de Kids United le dimanche 22 janvier 2017 à 15h à l’Arena de Genève.

Erza, Esteban, Nilusi, Gabriel et Gloria vous donnent rendez-vous sur scène !

Le 21 mai, les enfants de KIDS UNITED ont donné leur tout premier concert sur la scène mythique de L’Olympia à Paris. Une consécration pour ces prodiges âgés de 8 à 15 ans dont le premier album « Un monde meilleur » (déjà triple-platine) caracole en tête des ventes !

L’album des KIDS UNITED, sorti en association avec l’UNICEF et parrainé par Hélène Ségara et Corneille, reprend des titres de Daniel Balavoine à Stromae en passant par John Lennon et Pharrell Williams. Leur premier single “On écrit sur les murs”, originellement interprété par Demis Roussos en 1988, compte plus de 66 millions de vues sur YouTube.

Vos invitations pour le concert de Kids United à gagner en cadeau #LastMinute. Pour gagner, connectez-vous à votre compte et remplissez le formulaire ci-dessous.

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 23 décembre 2016 en fin de journée.

Bonne chance!

