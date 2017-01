Cette semaine, LFM vous offre le tout nouvel aspirateur sans sac de chez Miele, le Blizzard CX1.

PUISSANCE, INNOVATION ET HYGIENE

Des performances optimales

Une vitesse de circulation de l’air de plus de 100 km/h et la force centrifuge qui en résulte permettent au Blizzard CX1 de séparer les particules de poussières fines des plus grosses.

Plus de confort, moins de poussières fines.

Les particules fines sont stockées dans un collecteur distinct grâce au filtre à particules fines Gore® CleanStream®. Ce système de vidange propre et hygiénique a été certifié par l’Institut américain indépendant IBR. Grâce au système Click2open, la vidange de l’aspirateur se fait sans efforts.

Une puissance d’aspiration toujours optimale.

Adaptez la puissance d’aspiration à la nature du sol. Il est ainsi facile de guider la brosse et d’obtenir un résultat de nettoyage toujours optimal. Des symboles graphiques pour différents types de surfaces facilitent le choix du niveau de puissance optimal.

Votre aspirateur Miele Blizzard CX1 est à gagner du 16 au 20 janvier entre 9h et 12h dans Côté Romand avec Sylvain Lavey.