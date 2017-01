Cette semaine, LFM vous offre vos invitations pour le spectacle « 50ans de succès » de Vladimir Cosma le 9 février à l’Arena de Genève.

Vladimir Cosma revient en 2016 sur scène. A la direction d’orchestre, il partagera avec le public les grands moments de sa carrière et ses musiques de films les plus emblématiques, telles que Rabbi Jacob, La Boum, Diva, Le Grand blond avec une chaussure noire, La Gloire de mon père, Le Dîner de cons…

« Les concerts me permettent de développer et donner une nouvelle vie à des morceaux inscrits dans les mémoires grâce au cinéma. Cette première tournée en France est une expérience formidable qui m’offre l’occasion d’aller à la rencontre de mon public en dirigeant moi-même un grand orchestre symphonique, des chœurs, des solistes et chanteurs aux talents exceptionnels. » Vladimir Cosma

Vos 2 invitations pour « Vladimir Cosma, 50 ans de succès » le 9 février à 20h00 à l’Arena de Genève sont à gagner en remplissant le formulaire ci-dessous.

Pour jouer, connectez-vous à votre compte et validez votre participation.

Le tirage au sort aura lieu le lundi 6 février 2017.

Bonne chance!

Accéder au formulaire de participation