Les eaux des Bains d’Ovronnaz, avec leur chaleur et leurs précieux éléments minéraux vous procurent détente et bien-être.

A l’intérieur, un bassin thermal vous attend de même que le jacuzzi à 36°C, la pataugeoire et les trois salles de repos.

A l’extérieur, vous pourrez faire le plein de soleil en profitant des deux bassins thermaux, de leurs buses, bancs et lits de massage, de leurs cols de cygnes et des trois whirlpools. En été, vous trouverez une terrasse avec chaises longues, une buvette et une aire de jeux pour les enfants.

