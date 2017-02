Monsieur Pierre Balmain a été l’une des figures marquantes de la Haute Couture parisienne. Il a habillé des femmes d’exception qui ont compté dans leur époque, qu’elles soient reines ou princesses, qu’elles soient stars de cinéma ou de théâtre… Il a contribué par son art à propager dans le monde entier l’idée du luxe à la française, qu’on retrouve aujourd’hui dans la collection des montres Balmain.

À l’occasion de la fête des amoureux, LFM vous propose de faire une dédicace à votre partenaire et avec un peu de chance, vous serez sélectionné par Sylvain entre 9h et 12h, ou David entre 16h et 19h. Les personnes sélectionnés participeront à un tirage au sort pour gagner l’une des 3 montres Balmain mise en jeu d’une valeur totale de 2000.- CHF.

