Un entraînement moderne et efficace pour un résultat visible sur votre corps. Réveillez la beauté qui est en vous !

Power Plate est une appareil d’entraînement physique sophistiqué et très performant. Il est muni d’un système unique de plateaux vibrant en trois dimensions. Les vibrations produites à basses fréquences oscillent entre 30 et 50 déplacements par seconde. Elles ont pour but de provoquer une contraction musculaire permettant d’atteindre 97% de la capacité des muscles, contre 40% pour un entraînement traditionnel. Cette solution innovante d’entraînement physique par contraction vibrante va entraîner un affinement de vos muscles et une augmentation de leur tonicité. Vous gagnerez ainsi en performance et en endurance.

L’institut Forme et Beauté à Préverenges vous invite à venir tester les bienfaits d’une séance de Powerplate par vous-même.

Pour gagner vos deux séances d’une valeur de 100.-, inscrivez-vous grâce au formulaire ci-dessous.

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 10 février 2017.

Bonne chance!

