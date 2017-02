Il y en aura pour tout le monde lors du mois de mars en Suisse romande. Mesdames, vous aurez rendez-vous à Bulle pour le Salon des Femmes. Messieurs, c’est le Salon de l’Auto de Genève qui retiendra votre attention.

Un premier paragraphe très cliché, on vous l’accorde. C’est pourquoi sur LFM c’est vous qui choisissez! Connectez-vous plus bas, et choisissez vous-même le salon qui vous intéresse pour gagner vos invitations.

– SALON DES FEMMES –

Un événement qui réunit sous un même toit et pendant tout un week-end des exposants liés aux différents centres d’intérêt d’une femme: mode, lingerie, artisanat, bijoux, conseils, vins, alimentation, beauté, coiffure, bien-être, etc…

Animations culinaires,

Shows de coiffure,

Démos de danse,

Défilé de lingerie & prêt-à-porter

Bulle, Espace Gruyère

Vendredi 10 mars: 14h – 21h

Samedi 11 mars : 10h – 21h

Dimanche 12 mars : 10h – 17h

– 87è GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW –

Dans les 7 halles de Palexpo à Genève, sur près de 110’000 m2, quelque 220 exposants dont les plus grands fabricants, ainsi que de nombreux designers, équipementiers et fournisseurs industriels présentent environ 900 voitures. Se tenant au printemps, au moment du redémarrage des ventes automobiles, le Salon de l’auto de Genève est l’événement préféré des constructeurs pour présenter leurs créations avant de les lancer sur le marché.

Du 9 au 19 mars 2017

Lundi – Vendredi 10:00 à 20:00

Samedi – Dimanche 09:00 à 19:00

Tirage au sort le vendredi 3 mars.