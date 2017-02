Au cœur de la Suisse romande, Habitat-Jardin s’adresse aux actuels et futurs propriétaires de biens immobiliers en leur proposant une offre complète de produits et services. 13 secteurs complémentaires dans les domaines de l’habitat et des aménagements extérieurs réunissent les leaders du marché. Ils font ainsi d’Habitat-Jardin la plateforme incontournable de Suisse romande.

VOs invitations pour le salon Habitat-Jardin À GAGNER EN ÉCOUTANT CÔTÉ ROMAND AVEC SYLVAIN DU 27 février AU 3 mars DE 9H À 12H.