Cette semaine, LFM vous offre vos pass pour participer à l’édition 2017 de la Razorsnowbike qui aura lieue le 11 mars prochain à Châtel(F).

La Razorsnowbike regroupe une compétition de VTT sur neige et de shows freestyle, démonstrations et tests de nouvelles glisses. Elle est composée de deux courses: un derby et un eight-cross et accueille amateurs et professionnels du VTT sur neige.

Au programme de la journée:

07H30 – 08H45

Accueil des participants à Châtel Tourisme. Montée à la télécabine de Super-Châtel de 7h45 à 8h30 (dernière montée).

09H00

Derby mass-start 130 Départ TK des Coqs – Arrivée sur la place du village.

09H15 – 09H45

Petit déjeuner sur la place de l’église

10H00 – 11H00

Reconnaissance du border cross. Début des démos. Testez gratuitement des nouvelles glisses comme le body board ou le snowracer.

11H00

Départ du eight-cross. Arrivée en bas du border. Participants: TK des Bossons, skieurs: TK des Coqs.

11H30 – 14H30

Repas pour les participants.

1 de 4

Attention, le port du casque intégral et d’une dorsale est obligatoire. Compétition réservée aux plus de 18 ans.

Pour participer au tirage au sort, connectez-vous à votre compte et confirmez votre inscription ci-dessous.

Bonne chance

Accéder au formulaire de participation