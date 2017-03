Alvaro Soler a conquis le top des ventes du monde entier avec son single «Sofia» et son album «Eterno Agosto»! #1 en Suisse, #5 en Allemagne et #6 en Autriche. Le musicien espagnol aux racines allemandes a grandi à Barcelone et à Tokyo tout en pratiquant plusieurs langues.

Dès son adolescence, il a fondé avec son frère un groupe au sein duquel ils ont même écrit quelques chansons. Dans sa patrie actuelle à Berlin, il a rencontré le duo de producteurs à succès Simon Triebel et Ali Zuckowski (entre autres Adel Tawil, Sarah Connor, Udo Lindenberg, Tim Bendzko), avec lesquels il a produit l’album de ses débuts «Eterno Agosto». Le tempérament espagnol à la rencontre du style urbain de Berlin – la pop espagnole avec ses influences latino à la rencontre de la modernité.

