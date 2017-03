Nicolas Bedos crée la (bonne) surprise avec ce premier film, en nous jetant au visage la coupe pétillante d’une comédie romantique trempée dans une eau de rose radioactive, bourrée d’épines. Explosif, narcissique et généreux, tour à tour impitoyable et pitoyable, le fiston Bedos réalise son numéro sans filet. Quant à Doria Tillier, sa partenaire du tonnerre, elle s’impose d’emblée dans le cercle très fermé des beautés pas sottes et rigolotes. Avec ce film vous verrez que l’humour intelligent n’empêche pas de rire bêtement. [Critique Paris Match]

Monsieur et Madame Adelman

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l’ombre de son mari ?

Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d’un couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

