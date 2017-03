Peppa Pig traverse la manche pour son tout premier spectacle en Suisse et débarque à Lausanne et Genève pour un «grand splash»! Après son énorme succès en Angleterre, en Australie et aux Etats-Unis, le spectacle original met en scène Peppa, George et tous leurs amis dans une aventure tout en chansons, en danses, en jeux et bien sur pleine de flaques boueuses !

Peppa Pig, le Grand Splash

Alors qu’ils sont a l’école et que la pluie bat son plein, Peppa, George et leurs amis entendent un bruit assourdissant : malheur ! Il y’a un trou dans le toit de la nurserie. Pour récolter l’argent nécessaire a la réparation, Danny Dog a une super idée : organiser une kermesse !

SALLE MÉTROPOLE – LAUSANNE

Sam. 25 Mars 2017 à 11h00

Sam. 25 Mars 2017 à 14h30

THÉÂTRE DU LÉMAN – GENÈVE

Dim. 26 Mars 2017 à 11h00

Dim. 26 Mars 2017 à 14h30

Infos et billetterie: www.livemusic.ch

DOUBLE CHANCE DE GAINS! PARTICIPEZ CI-DESSOUS EN VOUS CONNECTANT À VOTRE COMPTE, ET ÉCOUTEZ ATTENTIVEMENT SYLVAIN ENTRE 9H ET 12H DANS CÔTÉ ROMAND DU 13 AU 17 MARS POUR GAGNER VOS INVITATIONS POUR Le spectacle de Peppa Pig.

Accéder au formulaire de participation

Tirage au sort le vendredi 17 mars