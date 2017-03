Le salon de référence des médecines complémentaires, du bien-être et de la nutrition a lieu du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2017 à Expo Beaulieu, Lausanne.

L’essor des médecines naturelles non-invasives suscite un intérêt croissant auprès du public comme des professionnels de la santé. Mednat & Agrobio Expo a pour objectif d’offrir une plateforme d’information neutre aux visiteurs et à toute personne à la recherche d’une manière plus naturelle de se soigner, de se nourrir, de consommer et de prendre soin d’elle tout en respectant l’environnement.

Cette année, Mednat & Agrobio Expo pourra compter sur la présence de grands noms du développement personnel et de la gastronomie. Laurent Gounelle, auteur de best-sellers (L’homme qui voulait être heureux), Marie Lise Labonté, conférencière et auteur (Faire l’amour avec amour), Christel Petitcollin, conseillère, formatrice et auteur (Echapper aux manipulateurs, Je pense trop) et l’actrice et auteur, Véronique Jannot (Au fil de l’autre, Trouver le chemin) donneront des conférences et participeront à des débats tout au long des quatre jours du salon. Des grands chefs de la cuisine ont également accepté l’invitation de Mednat : Franck Giovannini de l’Hôtel de Ville de Crissier, Pascal Gauthier du Restaurant du Jorat et Kevin Gatin, chef d’Anne-Sophie Pic du Beau-Rivage Palace à Lausanne.

