C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE, de Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault.

Loïc Le Tallec, un ancien pilote de rallye, a eu un petit succès dans les années 1980. Aujourd’hui la soixantaine, il végète comme vendeur dans une concession automobile. Divorcé, il a eu un fils dont il s’est très peu occupé. Quand l’adolescent disparaît brutalement au volant de sa voiture, Loïc est dévasté par ce drame. Il va subir un autre choc quand il apprend que son fils a fait don de son cœur. Après une longue période de dépression, il part à la recherche de celui qui a reçu ce cadeau. La rencontre de ces deux hommes que tout sépare va s’avérer explosive.

