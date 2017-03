Le duo Fréro Delavega sur la scène de l’Arena de Genève !

Après un formidable succès sur le web, un passage dans The Voice 2014 et plusieurs festivals à l’été 2016, dont le Paléo Festival de Nyon, le duo Fréro Delavega prolonge sa tournée et poursuit son parcours scénique en 2017. Avec des chansons ensoleillées et festives aux accents pop folk comme Ton Visage ou Sweet Darling, les deux girondins du bassin d’Arcachon décrochent en 2015 le NRJ Music Awards du Meilleur Groupe Français et surfent sur la réussite. Après un calendrier estival rythmé par de nombreux festivals francophones, Flo et Jérémy embarquent pour une tournée printanière qui fera halte à l’Arena de Genève, vendredi 31 mars 2017.

Frero Delavega en concert:

Vendredi 31 Mars – 20H00 – Arena de Genève

Plus d’infos et billetterie: www.opus-one.ch

Gagnez vos invitations en participant à notre concours ci-dessous:

Accéder au formulaire de participation

_

Tirage au sort le lundi 27 mars