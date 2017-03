Ils sont de retour: Les Schtroumpfs et le Village Perdu dès le 5 avril au cinéma.

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.

Gagnez vos invitations pour aller voir le film « Les Schtroumpfs et le Village Perdu » dans la salle de cinéma de votre choix!

DOUBLE CHANCE DE GAIN!

Remportez vos invitations en écoutant Sylvain dans côté Romand entre 9h et midi du 3 au 7 mars Participez à notre concours en ligne en remplissant le formulaire ci-dessous:

Accéder au formulaire de participation

/ Tirage au sort le jeudi 6 avril /