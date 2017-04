La comédie musicale de tous les records, signée Andrew Lloyd Webber, pose ses valises au Théâtre de Beaulieu à Lausanne.

Basé sur le livre Old Possum’s Book of Practical Cats de T. S. Eliot, CATS a repris ses quartiers dans le West End de Londres, en décembre 2014, réunissant l’équipe créative originelle : le metteur en scène Trevor Nunn (Les Misérables, Piaf…), la chorégraphe et metteur en scène associée Gillian Lynne (Le Fantôme de l’Opéra, Aspects of Love…), le scénographe John Napier (Les Misérables, Miss Saigon…) et le compositeur Andrew Lloyd Webber. Après deux saisons au Palladium de Londres, la production anglaise embarque pour une tournée internationale en 2017.

CATS – LET THE MEMORY LIVE AGAIN

Théâtre de Beaulieu, Lausanne

Plus d’infos et billetterie: opus-one.ch

