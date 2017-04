Dans les événements à ne pas manquer, le salon morgien invite le public à une grande soirée le samedi sur les secrets de guérison. Auteures du livre « Faiseurs de secrets et dons de guérison, comment ça marche ? », les guérisseuses Fabienne Dérivaz et Françoise Clerc guideront les spectateurs à la recherche de leurs propres secrets (20h, salle du Théâtre de Beausobre). Le magnétiseur et guérisseur Denis Vipret sera également présent pour deux conférences exclusives le samedi après-midi (15h30) et le dimanche matin (10h30).

