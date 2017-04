La treizième édition du Prix international de l’illusion LES ANNEAUX MAGIQUES aura lieu le samedi 29 avril 2017 au Théâtre de Beausobre à Morges.

LES ANNEAUX MAGIQUES sont destinés à encourager et à récompenser les meilleurs jeunes magiciens et magiciennes de talent lors d’un gala public. Les candidats de divers pays, préalablement retenus par un comité de sélection, présenteront leur numéro devant un jury composé de magiciens et de personnalités en dehors de la prestidigitation ou même du monde du spectacle.

Dans le courant de la soirée, les trois gagnants recevront les Anneaux magiques d’or, d’argent et de bronze, assortis de prix en espèces et de nombreux contrats d’engagement. La fin du gala sera assurée par un magicien de classe internationale: Xavier Mortimer.

Découvrez le programme complet de la soirée: cml.ch/AM/AMprogramme2017.htm

écoutez David entre 16h et 19h pour gagner vos invitations pour la soirée du Grand Gala de magie le samedi 29 avril à 20h00.