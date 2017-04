La Fête de la Danse, c’est quelques jours pour danser ensemble dans les théâtres, les centres culturels et dans l’espace public. Du hip-hop au tango, de la danse contemporaine à la valse ou aux danses folkloriques, à chacun de se concocter son programme favori, de prendre le temps de découvrir le travail des chorégraphes ou d’esquisser son premier pas de danse.

La 12ème édition de la Fête de la Danse joue avec nos sens dans 29 villes et communes à travers toute la Suisse. En collaboration avec l’Office Fédéral de la Culture, WOMB, le film de Gilles Jobin – lauréat du Grand Prix Danse 2015 – s’invitera dans plus de 10 villes pour un étonnant voyage tridimensionnel. Avec le concours de plus de 50 danseurs en formation, la chorégraphe genevoise Cindy van Acker mettra au défi notre acuité visuelle à la tombée de la nuit. La compagnie Zeitsprung s’inspirera elle des sons de la ville pour créer Human BeatBox, une expérience audio-visuelle inédite. Dans DeerGod Mike Winter s’interrogera sur notre perception du sacré dans un joyeux dialogue avec Dieu.

Programme complet: http://www.fetedeladanse.ch/lausanne/

écoutez Laura entre 12h et 16h pour gagner deux pass pour accéder au divers spectacles/ateliers/cours organisés autour de la fête de la danse qui aura lieu du 4 au 7 mai dans plusieurs lieux à Lausanne et environs.