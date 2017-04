15 mars 1996. Un jeune garçon tout maigre, flottant dans son costume, foule les planches d’une scène improvisée dans un bistrot valaisan. Mi-tremblant mi-excité – c’est sa toute première fois – il présente des chansons de sa composition, quelques sketches de Patrick Sébastien et des parodies de chanteurs. Il est accompagné par une certaine Sandrine Viglino.

Vingt ans, 8 one-man-show, 7 spectacles collectifs, des dizaines d’émissions de radio et de télé, et des milliers de spectateurs plus tard, Yann Lambiel compile les meilleurs moments de sa carrière. Sketches cultes, personnages incontournables, parodies et anecdotes pour un retour vers le futur aux allures d’anthologie!

DATE:

20 mai 2017 – 20h30

LIEU:

Théâtre de Beaulieu – Lausanne

INFOS ET BILLETTERIE:

theatredebeaulieu.ch

