Le nouveau spectacle de Kamel Le Magicien grande illusion, mentalisme, close up et stand up… Mis en scène par Guiliano Peparini.

LA PROMESSE DE KAMEL

Offrir au public un Show innovant mêlant Grande Illusion, Mentalisme, close up et stand up. Et pour élaborer ce nouveau spectacle, … Sans oublier la touche d’humour si propre à Kamel Le Magicien !

Un spectacle d’un nouveau genre

Kamel revient dans un spectacle d’un tout nouveau genre où se mêlent Grande Illusion, Close Up, mentalisme… Sans oublier la touche d’humour si propre à Kamel Le Magicien!

LIEU:

Salle Métropole – Lausanne

DATE:

06 mai 2017 à 20h30

INFOS ET BILLETTERIE:

www.sallemetropole.ch

gagnez vos deux invitations pour le spectacle de kamel le magicien en vous inscrivant ci-dessous:

_

Tirage au sort le jeudi 4 mai