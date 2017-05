Le Domaine du Château de Vullierens appartient à la même famille depuis plus de 700 ans. Il comprend plus de cent hectares, principalement constitués de terres agricoles. Construit en 1300, le château médiéval fut partiellement démoli puis reconstruit en 1712. En 1953, la mère de l’actuel propriétaire créa le fameux Jardin des Iris.

On y admire une fabuleuse collection d’iris et de lys-hémérocalles qui réunit plus de 600 variétés différentes ainsi qu’une profusion de rhododendrons, de tulipes tardives, de roses parfumées et de pivoines qui complètent cette superbe mosaïque. L’imposant parc abrite une collection de sculptures contemporaines. Design novateur et diversité sans cesse renouvelée des fleurs et senteurs sont au programme pour les années à venir.

Les visiteurs ont la possibilité de commander sur place toutes les variétés d’iris et de lys-hémérocalles présentées dans les Jardins. De nombreuses activités culturelles sont proposées durant les floralies, et le tea-room offre un agréable lieu de détente à l’ombre des bouleaux, face à la galerie d’art. Des dégustations de vins du Château ainsi que des visites guidées des Jardins sont organisées sur réservation.

Plus d’infos: jardindesiris.ch