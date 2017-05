Plus qu’un festival, le Marrakech du Rire est un trait d’union entre les cultures.

Qui aurait cru il y a sept ans que le MDR deviendrait le premier Festival d’humour francophone dans le Monde et que l’on viendrait des quatre coins du monde pour applaudir les artistes ? Depuis sa création plus d’une dizaine de nationalités différentes se sont produites sur la scène du Marrakech du Rire : marocains, français, canadiens, togolais, ivoiriens, belges, suisses… Le Festival du Rire prouve une fois encore que le rire n’a pas de frontières, et qu’année après année le festival grandit.

La programmation de cette édition 2017:

GALA EKO & SES AMIS

LE GALA AFRIKA

JAMEL COMEDY CLUB

GALA JAMEL & SES AMIS SAMEDI

GALA JAMEL & SES AMIS VENDREDI

AHMED SYLLA AVEC UN GRAND A

RACHID BADOURI RECHARGE

ALBAN IVANOV – ELEMENT PERTURBATEUR

SAMIA OROSEMANE

KARIM DUVAL – MELTING POT

LA GRANDE EVASION

JAW JAB

LES INQUALIFIABLES

SCENE DECOUVERTE

LES AMES NOCTURNES

SCENE INTERNATIONALE DES JEUNES TALENTS

MASTERCLASS DU RIRE

Plus d’infos: marrakechdurire.com