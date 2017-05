Découvrez des lieux dédiés entièrement à Charlie Chaplin, l’artiste et l’homme.

Venez vivre une expérience inoubliable aux quatre coins du domaine : Découvrir la vie de Charlie Chaplin dans son intimité familiale au Manoir, faire un parcours inédit à travers les décors de ses plus grands films au Studio hollywoodien, une promenade dans le parc ainsi qu’une halte indispensable à la boutique et au café restaurant, The Tramp concluront votre visite.

Découvrez la vie de famille de cet artiste légendaire au fil des pièces de cette magnifique demeure. Laissez-vous guider par les témoignages d’une enfance étonnante à travers les mobiliers et objets personnels d’un génie du cinéma.

Entrez dans l’univers spectaculaire du cinéma muet dans le Studio Hollywoodien.

Faites l’expérience inédite d’un parcours aussi émouvant que captivant, traversez les époques et les décors et redécouvrez les films mythiques qui ont fait l’œuvre du cinéaste :

De l’univers forain du Cirque, à la machine des Temps modernes en passant par Hollywood Boulevard, marchez sur les pas de Charlot, et qui sait, pourquoi ne pas vous essayer à l’art de la pantomime ?

Connaisseurs comme amateurs, préparez-vous pour un voyage chargé en émotions !