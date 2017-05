Le retour de Phil Collins sur scène est un succès. Ses deux premiers concerts les 18 et 19 juin à l’AccorHotels Arena de Paris affichent complet en moins de 72 heures. Après la mise en vente d’un troisième concert le 20 juin, Phil Collins annonce deux concerts supplémentaires les 22 et 23 juin 2017, les deux ultimes de sa tournée.

Douze ans après sa dernière tournée, Phil Collins signe son retour sur scène avec une série de concerts en Angleterre, en France et en Allemagne.

Un retour en force, puisqu’en plus de ses concerts, Phil Collins annonce la sortie d’un coffret de réédition de tous ses singles (disponible depuis le 14 octobre) et la sortie de son livre autobiographique « Not Dead Yet » qui paraîtra le 27 octobre.

infos et billetterie: accorhotelsarena.com