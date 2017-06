Pour sa dernière édition avant la trentaine, le Festival s’offre une cure de jeunesse et rassemble du 14 au 24 juin 2017 plus de trente spectacles présentant les incontournables de l’humour francophone, le top de humoristes en vogue et les nouveaux talents d’aujourd’hui.

LE FESTIVAL EN QUELQUES MOTS

Plus de 1’000 artistes suisses et internationaux depuis 29 ans

Le plus grand festival d’humour en Suisse romande

Plus de 15’000 spectateurs chaque année venant de toute la Suisse romande

8 jours de festival, 3 scènes, 6 spectacles par soir

Une programmation de choix – têtes d’affiche, jeunes talents, découvertes

Le Grand Prix de l’humour décerné par les lecteurs du Journal de Morges

Un concours scène ouverte proposé aux jeunes artistes romands

Une ambiance festive et décontractée

Un lieu d’accueil et d’échanges de qualité

Une offre VIP alléchante

Une notoriété reconnue

Une importante couverture médiatique en Suisse romande

3 SCÈNES

Théâtre de Beausobre

La salle mythique qui a accueilli des centaines de têtes d’affiche depuis le début du festival. Avec une capacité de 850 places, ce lieu présente 2 spectacles par soir pendant le festival.

Café-Théâtre

Cosy et accueillant! Petite salle éphémère de 150 places spécialement aménagée pour la durée du festival afin de proposer des spectacles plus intimistes.

Chapiteau

En place depuis 5 ans, ce lieu magique peut accueillir 350 spectateurs.

Double chance de gain!

Écoutez Karmacadabra avec David entre 16h et 19h sur LFM du 6 au 9 juin Sélectionnez dans la liste ci-dessous le spectacle de votre choix et participez au tirage au sort du vendredi 9 juin.

Accéder au formulaire de participation