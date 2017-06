Sillonner les Alpes Vaudoises, échapper à la chaleur étouffante des villes et admirer un ciel sans nuage. En été, c’est possible ! Rendez-vous dans les Alpes Vaudoises pour en prendre plein les yeux.

Il vous suffit d’enfiler vos bonnes chaussures, un sac à dos, une bouteille d’eau et c’est parti ! Les Alpes Vaudoises vous offrent parmi les plus beaux paysages de Suisse. Randonneurs confirmés ou débutants, avec toute la famille, en couple ou entre amis, les Alpes Vaudoises sont à sillonner sans modération. Sommets, glacier, lacs de montagnes, cours d’eau, cascades, chalets d’alpage, etc ,.. Tant de trésors qui ne demandent qu’à être découverts, dans le calme et la sérénité de la montagne et de ses paysages époustouflants.

Gagnez votre séjour à Villars pour 2 personnes du samedi 17 au dimanche 18 juin: séjour en hôtel 4*, vos entrées à une projection au festival Rando Villars et votre place dans une randonnée le dimanche matin sur le thème des couleurs.