Créé en 1967 par Claude Nobs, René Langel et Géo Voumard, le Montreux Jazz Festival est devenu un événement emblématique. Non parce qu’il dépasse le cap des 250.000 visiteurs ou que la quinzaine montreusienne figure parmi les manifestations les plus importantes d’Europe et du monde, mais plutôt parce que l’ampleur gagnée n’a pas parasité l’identité du Festival. A Montreux, l’intimité, propice à l’improvisation, demeure une priorité. La proximité entre les plus grands artistes et leur public dans des salles à capacité raisonnable, le confort et la qualité d’écoute, résultent en des concerts uniques et favorisent l’apparition de moments rares.

