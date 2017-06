Vous prenez souvent les transports publics accompagné d’enfants? Dans ce cas, les cartes Junior sont idéales pour vous! Avec la carte Junior pour 30 francs, les enfants entre 6 et 15 ans inclus peuvent prendre les transports publics toute l’année accompagnés de l’un de leurs parents titulaire d’un titre de transport en cours de validité.

Voyagez en toute quiétude et à petit prix avec LFM et les CFF.

Ecoutez Sylvain entre 9h et 12h, du 19 au 23 juin, et répondez à la question du jour pour gagner votre carte Junior et deux cartes journalières CFF.