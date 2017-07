Après le succès de sa première édition en 2016, le Festival de Football des Alpes fait son grand retour cet été. La manifestation se verra accueillir quelques-unes des meilleures équipes européennes lors de camps d’entraînements et matches amicaux en Suisse romande et France voisine. La manifestation pourra compter sur un plateau d’équipes absolument exceptionnel et une pluie de stars.

Toutes les informations concernant la billetterie et les matchs sont à retrouver sur le site du Festival : www.festivaldesalpes.com.