Gagnez vos invitations pour le festival Sion Sous les Étoiles!

Le festival Sion sous les étoiles se déroulera du 12 au 16 juillet à la Plaine de Tourbillon.

La 4ème édition grandit d’un jour par rapport à l’édition 2016 et mélangera de grands noms de la chanson française, Les Insus, Michel Sardou et Véronique Sanson avec les stars internationales Sting, Zucchero et Roger Hodgson. Sans oublier la nouvelle génération, David Guetta, Christophe Maé, Kids United, Soprano, etc. Un rendez-vous familial à ne pas manquer !

Programmation complète, billetterie et plus d’infos à retrouver sur: sionsouslesetoiles.ch

Grâce à LFM, gagnez vos invitations!

DOUBLE CHANCE DE GAIN! écoutez sylvain dans « côté vacances » entre 6h et 10h du 3 au 7 juillet et remplissez le formulaire ci-dessous.

Accéder au formulaire de participation

_

Tirage au sort le vendredi 7 juillet.