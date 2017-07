Gagnez vos invitations pour le Paléo Festival!

Chaque année, le Paléo Festival de Nyon, c’est le rendez-vous d’une Suisse romande amoureuse de musique, de culture, de découvertes et d’un petit quelque chose d’autre qui rend ce rendez-vous estival IMMANQUABLE.

Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Macklemore & Ryan Lewis, Jamiroquai, Manu Chao La Ventura, Renaud, Justice, Pixies, Black M, Midnight Oil, Foals, Christophe Maé, Rone, Keny Arkana, MHD, Tryo, Vitalic, Julien Doré, l’affiche du 42e Paléo est riche, lumineuse et vibrante, résolument tournée vers l’avenir. Elle voguera allègrement entre grands noms et passionnantes découvertes en matière de rock, pop, électro, hip-hop, chanson et world.