Gagnez vos invitations pour Art On Ice 2018

Emeli Sandé sera l’invitée vedette de Art on Ice en mars 2018 à Zurich, à Lausanne et à Davos. Les autres artistes du spectacle seront le groupe Suisse Pegasus, et sur la glace Stéphane Lambiel et Evgenj Plushenko. Le spectacle porte le nom de « L’original ».

Une fois de plus le line-up de Art on Ice est impressionnant. Venues Today, le magazine leader de la branche du divertissement, relève un nombre impressionnant de grands noms et de personnalités brillantes dans notre spectacle, qu’il a consacré numéro 1 mondial.

L’écossaise Emeli Sandé compte parmi les artistes les plus populaires de Grande Bretagne, elle vient de chanter à guichets fermés devant 20 000 spectateurs à la O2 arena de Londres et elle a emballé son public aux cérémonies d’ouverture et de fermeture des JO de Londres en 2012.

La partie musicale suisse pour Art on Ice 2018 porte un nom: Pegasus. Le trio Noah Veraguth (voix, guitare, piano), Gabriel Spahni (contrebasse) et Stefan Brønner (batterie) forme aujourd’hui le groupe pop le plus populaire de Suisse. Pegasus détient plusieurs disques de platine, d’or, ainsi que trois Swiss Music Awards. Le nouvel album du groupe s’intitule « Beautiful Life » et ces jours Pegasus sont en tournée en Suisse.

C’est une jeune fille d’une quinzaine d’années qui, après avoir ému l’Amérique aux larmes il y a deux ans, nous vient tout droit de Chicago: Laura Bretan. Des experts réputés ont prédit à la jeune soprane que son succès dépasserait celui de Maria Callas, la grande diva de l’opéra du XXème siècle.

