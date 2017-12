Gagnez vos invitations pour « Noël en Lumières » à Chaplin’s World

Découvrez des lieux dédiés entièrement à Charlie Chaplin, l’artiste et l’homme.

Venez vivre une expérience inoubliable aux quatre coins du domaine : Découvrir la vie de Charlie Chaplin dans son intimité familiale au Manoir, faire un parcours inédit à travers les décors de ses plus grands films au Studio hollywoodien, une promenade dans le parc ainsi qu’une halte indispensable à la boutique et au café restaurant, The Tramp concluront votre visite.

De plus en cette fin d’année le musée se transforme en Manoir aux mille lumières!

Il y a 40 ans, Charlie Chaplin disparaissait dans son sommeil, le matin de Noël, dans sa propriété suisse du Manoir de Ban, aujourd’hui devenue musée. Afin de rendre hommage à celui qui a fait passer le cinéma du statut d’industrie à celui d’art, Chaplin’s World by Grévin a prévu une série de commémorations, afin de continuer à faire vivre cette icône universelle du 7ème art.

À Chaplin’s World, des illuminations entre hommage et féérie de Noël trouveront leur place autour du Manoir de Ban que Charlie affectionnait tant. Petits et grands pourront faire l’expérience d’un vol stationnaire en montgolfière au-dessus du Manoir de Ban.

