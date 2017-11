Gagnez vos invitations pour le Highway Festival

Du jeudi 7 au samedi 9 décembre, participez au plus grand festival de musique de la région!

Plus de 20 artistes internationaux se succèderont durant 3 jours dans des locaux hors du commun. Afin de plaire au plus grand nombre de festivaliers et de poursuivre dans la philosophie du Globull, les organisateurs ont composé un programme éclectique pouvant séduire tous les milieux et toutes les générations.