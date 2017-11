Gagnez vos invitations pour le spectacle de Dany Boon à Genève

On ne présente plus Dany Boon. Drôle et tendre à la fois, on l’aime aussi bien comme humoriste, comédien, acteur, ou encore réalisateur.

Depuis le début des années 90, Dany Boon enchaîne avec succès les one man shows : Je vais bien, tout va bien, Dany Boon en parfait état, Dany Boon fête ses 10 ans, … Ses spectacles lui permettent d’asseoir sur scène sa notoriété de ch’ti mi.

Il a imposé un style d’humour ancré dans l’absurde des situations quotidiennes, et dépeint avec tendresse la détresse de personnages empêtrés dans des situations devenues burlesques. Dépassés par leur naïveté, leur timidité ou leur stupidité, ses personnages agissent toujours en décalage du comportement normalement attendu.

Dany Boon est de retour avec un tout nouveau spectacle à l’occasion de ses 25 ans de scène.