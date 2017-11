Gagnez vos invitations pour Les Choristes à L’Arena de Genève

Les Choristes, le spectacle musical », le film culte enfin sur scène !

La très belle histoire d’un chœur d’enfants et de leur professeur de musique reprend vie dans un spectacle musical inédit. Après l’incroyable succès de son film aux 8,5 millions de spectateurs, Christophe Barratier a choisi de l’adapter en spectacle musical. Retrouvez sur scène les personnages et les titres cultes que vous avez tant aimés, ainsi que de nouvelles chansons, et pour la première fois dans un spectacle en France, une chorale d’enfants issue de la prestigieuse Maîtrise des Hauts-de-Seine.