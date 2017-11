Gagnez vos séjours pour deux personnes à l’Eurotel Victoria 4* à Villars

Depuis une vingtaine d’années, la famille Dietrich vous accueille dans cet hôtel de 165 chambres. Deux restaurants, un bar, des salles de séminaires, la piscine et le sauna complètent l’offre de notre établissement classé en catégorie 4 étoiles.

Participez cette semaine entre 6h et 9h avec Philippe Morax et Donatella Romeo au jeu: « Un Air De Rien » et remportez une nuit pour deux personnes avec petit-déjeuner à l’Eurotel Victoria 4* à Villars.