Passez au numérique, gagnez votre radio DAB+ !

La radio du futur

Nouvelle norme de radiodiffusion et successeur de la diffusion FM analogique, le DAB+ parvient jusqu’à vous par les airs. DAB signifie Digital Audio Broadcasting alors que le «+» est synonyme de meilleur son, de plus de programmes et de nouvelles radios.

Meilleur son et meilleure réception

Le DAB+ hisse l’acoustique à un niveau inégalé. Cette technologie garantit un son parfait et une réception sans bruit grâce à une technique de transmission numérique. A la maison comme en déplacement.

Nouvelles radios

Les appareils se diversifient. Le signal DAB+ permet l’envoi du texte, et même des images avec les appareils les plus récents. L’écran vous indique toujours le programme et le morceau en train de passer et vous permet de vous informer sur le trafic routier.

Plus d’infos sur la radio numérique DAB+ sur : dabplus.ch