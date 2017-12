Remportez l’expérience RealFly, le simulateur de chute libre à Sion!

RealFly est le premier simulateur de chute-libre indoor en Suisse implanté à Sion.

Les travaux ont débuté en avril 2013 et ont duré près d’un an. Le bâtiment atteint une hauteur de 24 mètres avec en plus de cela 7 mètres sous terre, soit près de 30 mètres de circuits d’air. L’encadrement des vols est assuré par des instructeurs spécialement formés. Ils vous suivront durant la phase d’équipement, de briefing de vol puis lors de votre séance de debriefing. Les sessions proposées sont personnalisées afin de répondre au mieux à vos besoins et envies. Après une phase d’initiation à la chute libre indoor, vous pourrez vous perfectionner et progresser rapidement grâce aux conseils avisés des moniteurs présent.

DOUBLE CHANCE DE GAGNER VOTRE INITIATION REALFLY!

Écoutez David de 16h à 19h dans Karmacadabra et participez ci-dessous grâce à votre compte lfm.ch!