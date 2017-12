Remportez vos invitations pour le Concours Hippique International de Genève

Du saut, de l’attelage, du cross et du dressage, le festival équestre proposé par le CHI de Genève, du 7 au 10 décembre prochain, a de quoi enthousiasmer !

Avec des épreuves classiques, ainsi que d’autres novatrices et originales, notamment en saut d’obstacles. Le Grand Prix Rolex, l’une des quatre épreuves du Rolex Grand Slam of Show Jumping, et la Finale du Top 10 Rolex IJRC figureront bien entendu parmi les moments forts du CHI 2017. A l’image de la Coupe de Genève présentée par le PMU Romand, du Credit Suisse Grand Prix, du Credit Suisse Geneva Classic ou encore du Prix des Communes Genevoises et de la Grande Chasse (Prix Starling Hotel Geneva) qui comptent tous pour le classement mondial.