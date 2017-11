Remportez vos invitations pour le Salon Goûts et Terroirs

2 Région de Sierre et du Val d’Anniviers

Parce que « Chez nous, tout est fait pour se retrouver » ! Gageons que les Valaisans de la région de Sierre et du Val d’Anniviers tiendront leurs promesses et sauront séduire le public avec leurs vins de caractère, leurs mets du terroir, leurs traditions, entre plaine et montagne, ainsi qu’avec leur convivialité légendaire.

3 Slow Food CH

Parce qu’on ne présente plus ce mouvement populaire mondial qui revendique une alimentation de qualité et œuvre pour préserver les petites productions alimentaires menacées. Venez rencontrer les producteurs, déguster les Presidi (produits) ou embarquer à bord de la Slow Mobil, une cuisine pour enfants gourmands

4 Swiss Finger Food Trophy 2017

Parce que manger avec les doigts a le vent en poupe ! Ce concours organisé par l’Académie Suisse Bocuse d’Or verra s’affronter trois équipes de professionnels des métiers de bouches dans la réalisation d’amuse – bouche chauds et froids, salés ou sucrés. Vendredi 1er décembre à l’Arène Gourmande.

5 Une ribambelle d’animations gourmandes

Parce que le Salon Goûts et Terroirs est un endroit où l’on met la main à la pâte ! Appréciez les tours de mains des grands chefs et des personnalités amatrices de gastronomie au sein de l’Arène gourmande . Et dég ustez leurs réalisations ! Si le cœur vous en dit, vous pourrez aussi participer à l’Amuse – Bouche , un espace ludique et interactif pour les familles, afin de mettre vos cinq sens en éveil. Ou à l’Ecole du Goût qui propose, cette année encore, un bel assortiment d’ateliers divers et variés.