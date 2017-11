Remportez vos invitations pour le spectacle « Zeus & Cie » de la Paternelle

Pour le 123e spectacle du Théâtre d’enfants de La Paternelle, Le Théâtre d’enfants de La Paternelle, fort de quelque 200 jeunes interprètes, met à l’affche de son 123e spectacle annuel Zeus & Cie.

Cinq représentations auront lieu au Théâtre de Beaulieu, Lausanne, les 1, 2 et 3 décembre prochain. Zeus & Cie vous emmènent au sommet du Mont Olympe ! Petits et grands pourront découvrir le pays des baklavas, des olives, du bouzouki et… des Dieux grecs, tous plus farceurs et perfdes les uns que les autres. Un jeune dieu de la guerre, Arès, se lie d’amitié avec la petite Solène, une simple servante. Malgré l’interdiction pour les Dieux de fréquenter les humains, les deux enfants deviennent amis. Ils grandissent ensemble et tissent des liens très solides. Mais Héra, mère d’Arès, n’accepte pas que son fls s’attache à une simple mortelle. Ainsi, pour empêcher cette amitié défendue, la reine de l’Olympe envoie la pauvre Solène aux enfers et lui promet un destin funeste : Solène devra épouser le Seigneur des ténèbres, Hadès !

C’était sans compter sur le courage d’Arès, qui part à la recherche de son amie. Pour elle, il va surmonter tous les défs : des âmes totalement déjantées, un minotaure monstrueux, une harpie et une méduse perfdes ou même… sa propre mère. Arès arrivera-t-il à sauver sa meilleure amie des griffes des Dieux impitoyables ? Leur amitié sera-t-elle vraiment capable de résister à toute épreuve ?

La réponse se trouve dans Zeus & Cie !