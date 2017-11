Remportez vos invitations pour l’espace Wellness des Bains de Villars

La zone Wellness des Bains de Villars est composé de plusieurs espaces:

LE SAUNA BIO PANORAMIQUE

Une première en Suisse romande ! Confortablement installé dans le sauna panoramique à une chaleur modérée de 60° et un taux d’humidité de 50% – 60%, vous vous relaxerez en contemplant le spectacle magique des montagnes environnantes.

LE SAUNA FINLANDAIS

Dans le plus pur respect de la tradition nordique, le sauna traditionnel est en bois massif. Chauffé à 80° – 100°, cet univers de chaleur sèche est idéal pour éliminer les toxines et vous détendre, en favorisant la circulation sanguine et la vitalité.

LE PUITS D’EAU FROIDE

Au sortir du sauna, si le coeur vous en dit, plongez-vous dans le puits d’eau froide. Cette véritable gymnastique veineuse constitue une étape aussi rafraîchissante que tonifiante.

LE BAIN A VAPEUR «GROTTE»

Ancestral, le Bain à vapeur vous procurera un bien-être bénéfique pour le corps et l’esprit. Il incarne l’équilibre avec une température de 45° et une humidité de 100%, favorisant l’apport d’oxygène dans le sang et une meilleure respiration.

LE HAMMAM ORIENTAL

Espace de détente aux vertus purificatrices pour la peau, le hammam oriental est une petite merveille au décor envoûtant. À une température de 45° et une humidité de 100%.

LES MASSAGES

Découvrez notre offre de massages relaxants, massages du dos et de la nuque, massages de détente musculaire, massages aux huiles spécifiques, et autres soins régénérants.

LA SALLE DE REPOS

Toute en bois et pierres de taille, la magnifique salle de repos conclura en beauté votre odyssée à l’Espace Wellness des Bains de Villars.

Plus d’infos: cds-villars.ch/espace-wellness/