Exercice qui se fait en deux temps.

Premier exercice : croiser les bras en mettant chaque main sur votre épaule opposée et croiser les jambes au niveau du mollet (cf photos ci-dessous, deux variantes). Il aide à retrouver l’équilibre après un stress émotionnel et stimule la pensée rationnelle et la prise de décision. Il permet également d’accepter les choses telles qu’elles sont tout en étant ouvert à de nouvelles possibilités.

Deuxième exercice : décroiser les jambes et mettre chaque doigt de vos deux mains ensemble (index avec index, etc), ils se touchent comme sur la photo ci-dessous. Il unifie le corps et donc il unifie les deux hémisphères cérébraux.

Exercices qu’il est possible de faire dans son lit avant de s’endormir lorsqu’on est agité et qu’on a de la peine à trouver le sommeil.